ANKARA - MSB: 'Kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı'
ANKARA - MSB: "Kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" - Kurtarılan göçmenlerin aldıkları darbeleri anlatmalarıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı etmeye çalıştığı, eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakılan 50 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını açıkladı.
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