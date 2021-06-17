ANKARA - MSB: EUCOM talebi üzerine F-16'larımız, ABD B-52 uçaklarına refakat görevi icra etti
- Türk F - 16 savaş uçağının B - 52 uçağına refakat etmesi - B - 52 uçağının KC - 135R tanker uçağımızdan yakıt ikmali yapmasıMSB: EUCOM talebi üzerine F - 16'larımız, ABD B - 52 uçaklarına refakat görevi icra ettiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F - 16 uçaklarının ABD'nin B - 52 uçaklarına refakat görevi icra ettiğini bildirdi.MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine F - 16 uçaklarımız ile ABD'nin B - 52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC - 135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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