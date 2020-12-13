ANKARA - MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri
- MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un konuşmasıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından sunuldu. (2)MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."
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