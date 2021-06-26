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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi

ANKARA - Motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenledi

- Harley Davidson Motor Kulübü önünde park halindeki motosikletler - Harley Davidson Motor Kulübü üyelerinin narkotik ekipleri ile kulüp merkezinde bekleyişi - Narkotik ekipleri ve kulüp üyelerinin Armada AVM'den motosikletle yola çıkması - Şehir turu atılması - Grubun Ankara Kalesi önünde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik etkinliğe katılması - Kulüp üyesi Alper Ok'un konuşması - Grubun slogan atması Ankara 'da motosiklet tutkunları ve narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele etkinliği düzenlediANKARA (AA) - Ankara Harley Davidson HOG Motor Grubu üyeleri ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
Motor grubu üyeleri ile emniyet personeli, bir araya geldikleri Armada Alışveriş Merkezinden hareket ederek şehir turu yaptı. Ankara Kalesi önünde grup adına açıklama yapan Alper Ok, "Geleceğimiz için el ele" ve "Uyuma harekete geç" sloganıyla, uyuşturucuyla mücadele adına emniyet personeliyle hareket ettiklerini söyledi.

- "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır diyoruz"Uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasının önemine değinen Ok, şunları kaydetti:"Motorlarımızın sesi bugün sizin sesiniz. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına hayır.' diyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı farkındalık yaratmak istiyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusuna emniyetimizle el ele vererek dikkati çekmek istiyoruz. Unutmayınız ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların yanında olalım, onlara sahip çıkalım. Uyuşturucu konusunda da mücadeleye devam edelim."Etkinlik kapsamında Ankara Kalesi'nin girişine "Bir kereden çok şey ölür" ve "Ölümün başlangıcı madde, maddenin başlangıcı yanlış arkadaş" yazılı pankartlar asıldı.

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