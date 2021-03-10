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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Akar, Arnavut mevkidaşı Peleshi ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi'yi askeri törenle karşılaması - Şeref defterinin imzalanması - İkili ve heyetler arası görüşmeANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi ile görüştü.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Peleshi'yi Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.İki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Akar tarafından Türkiye ve Arnavutluk arasındaki yakın iş birliğine vurgu yapıldı.Akar, Balkanlardaki kalıcı barış ve istikrarın korunmasının önemini ifade ettiği görüşmede, ayrıca iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanları dile getirdi, FETÖ ile mücadele iş birliğinin önemini belirtti.

Alışveriş Savunma Sanayi Askeri Tören Askeri Eğitim 

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