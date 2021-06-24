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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı

- Keçiören'de Masal Evi - Masal Evindeki kümes hayvanları - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tören alanına gelmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklarla fotoğraf çektirmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara hediye vermesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk'un açılış kurdelesini kesmesi - Bakan Selçuk'un çocuklar ile masal dinlemesi - Bakan Selçuk'un öğrenciler ile cevizle oynanan "koz" adlı oyunu oynaması - Bakan Selçuk'un oyun alanlarındaki çocukları ziyaret etmesi - Bakan Selçuk'un sebzelerin ekili olduğu alanda çocuklarla çapa yapması - Bakan Selçuk'un sınıfta etkinliklere katılması - Bakan Selçuk'un çocuklarla tohum topları hazırlamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara Anadolu Masal Evi'ni açtı - Çocuklarla masal dinleyip geleneksel oyunları oynayan Selçuk, sebzelerin ekili olduğu alanda çapa yaptı - Selçuk: - "Türkiye'de masal evleriyle ilgili masalsı bir dönüşüm hayata geçireceğiz"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anadolu Masal Evi" projesiyle Türkiye'de masalsı bir dönüşümü hayata geçireceklerini belirtti.
Selçuk, Keçiören ilçesinde " Ankara Anadolu Masal Evi"nin açılışında yaptığı konuşmada, bu projenin Türk kültüründe yer alan masalların aktarılması noktasında önemli olduğunu belirtti.
Masal evleri sayesinde çocuklar ile gerçekçi ve sahici bir bağ kurulabildiğini kaydeden Selçuk, bu projeyle 300 binden fazla öğretmenin Anadolu ve Dede Korkut masallarıyla tanıştığını söyledi.

Selçuk, bu çerçevede öğretmenlerin masalları öğrenirken aslında kendi çocuklarına da masal anlatmaları ve masal tadında ders sunmaları için bir fırsat oluşturulduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:"Bütün bu sebeplere baktığımızda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin masal evlerindeki duruşları, oturuşları, gülümsemeleri bambaşka bir duygu uyandırıyor bizde. Çocuklarımızın orada olmaktan ne kadar mutlu olduklarına tekrar tekrar şahit oluyoruz. Bu çalışmaları daha da büyüteceğiz ve tüm Türkiye'de masal evleriyle ilgili masalsı bir dönüşüm hayata geçireceğiz."Bu evlerde masal anlatılmasının yanı sıra geleneksel oyunların oynandığını ve beceri atölyelerinin bulunduğunu aktaran Selçuk, bu sayede çocukların masal tadında bir eğitim ve terbiye süreci içinde yaşamlarına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.Konuşmanın ardından kurdele kesimi yapılarak Ankara Anadolu Masal Evi'nin açılışı yapıldı. - Selçuk, çocuklar ile masal dinlediSelçuk, masal evi alanındaki bahçede çocuklarla oturdu.Burada öğretmen Gönül Akın'ın masal anlatmasının ardından Selçuk, öğrenciler ile cevizle oynanan "koz" adlı oyunu oynadı.Bakan Selçuk, oyun alanlarındaki çocukları ziyaret edip sebzelerin ekili olduğu alanda çapa yaptı.Açılışa, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da katıldı.

Bağ Kur Öğretmenler Öğretmen Şahit Öğrenciler 

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