ANKARA - Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturuldu
- Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı çadırkent - Çocukların oluşturulan sınıflarda topla - Bir çocuğun konuşması Ankara 'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için çadırkentte sınıflar oluşturulduANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim verilmesi amacıyla barındıkları çadırkentte sınıflar oluşturuldu.Tacettin Mahallesi Akdamar mevkisinde bulunan çadırkentte barınan, tarım işlerinde çalışan ailelerin çocuklarının eğitimden geri kalmamaları için 3 sınıf hazırlandı.Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdiris Göbütoğlu'nun koordinesinde alana gelen ekipler, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için 3 farklı çadırda düzenleme yaparak sıraları yerleştirdi.Yaklaşık 35 çocuğun bulunduğu çadırkentteki sınıflarda 5 öğretmen görevlendirildi.Çocuklar, sınıf olarak kullanılacak çadırların çevresinde de çevre temizliği yaptı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukları eğitimden yoksun bırakmamak adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
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