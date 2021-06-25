ANKARA - 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' Ödül Töreni düzenlendi
ANKARA - "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" Ödül Töreni düzenlendi - "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" Ödül Töreni - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programa video konferans yöntemi ile katılması - Bakan Selçuk'un konuşması - Müzik alanında dereceye giren öğrencilerin performansı - Resim alanında dereceye giren öğrencilerin eserleri"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" Ödül Töreni düzenlendi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Yaklaşık 7 bin mesleki teknik lise öğrencimiz müzik ve resim alanlarında özel eğitimler aldı"ANKARA (AA) - Güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenler tarafından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamındaki okullarda öğrencilere resim ve müzik eğitimi verildi. Mesleki eğitimi güçlendirmek ve okullar arası başarı farklarını azaltmak için geliştirilen proje kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri, meslek lisesindeki akranlarıyla aynı faaliyette buluştu.Gönüllü güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, meslek liselerindeki öğrencilere resim ve müzik eğitimi verdi.Çevrim içi yapılan faaliyetlerin ardından eğitim alan öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Resim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla bulundukları illerde ilk 3'e giren öğrenciler ödüllendirildi. - "Bütün öğrencilerin sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını hedefliyoruz"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, düzenlenen ödül törenine katıldı. Mesleki eğitim ve sanat eğitiminin bir arada konuşuluyor olmasının çok yakın hususların bir araya gelmesi anlamını taşıdığını belirten Bakan Selçuk, bütün öğrencilerin sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını, iyi izleyiciler ve dinleyiciler olmasını hedeflediklerini kaydetti. Selçuk, bu doğrultuda "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" faaliyetinin bir yarışmayla sonuçlandırıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:"Bu etkileşimde 92 güzel sanatlar lisesinden 996 mesleki ve teknik lisesine yol açıldı ve yaklaşık 7 bin mesleki teknik lisesi öğrencimiz müzik ve resim alanlarında özel eğitimler aldı. Bu eğitimleri arkadaşlarına 1000'in üzerinde güzel sanatlar lisesi öğrencimiz verdi. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu da bu faaliyete destek oldu. İnanıyorum ki hayranlık uyandıran bu dayanışma, bundan sonra yapılacak birçok çalışmaya örnek teşkil edecek."Programda resim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla bulundukları illerde ilk 3'e giren öğrenciler ödüllendirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım