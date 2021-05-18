Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
- Narkotik Operasyonuna katılan ekiplerin, Emniyet Müdürlüğünden çıkış görüntüleri - Operasyon yapılan evlerde, mutfak, oda ve salonlarda yapılan köpekli arama görüntüleri - Masada bulunan uyuşturucu madde/hap ve içimde kullanılan malzeme görüntüleri - Otomobilde köpekle yapılan uyuşturucu arama çalışmalarıANKARA (AA) - Ankara merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara , Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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