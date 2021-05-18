Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

- Narkotik Operasyonuna katılan ekiplerin, Emniyet Müdürlüğünden çıkış görüntüleri - Operasyon yapılan evlerde, mutfak, oda ve salonlarda yapılan köpekli arama görüntüleri - Masada bulunan uyuşturucu madde/hap ve içimde kullanılan malzeme görüntüleri - Otomobilde köpekle yapılan uyuşturucu arama çalışmalarıANKARA (AA) - Ankara merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından Ankara , Bursa, Eskişehir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.Adreslerde narkotik köpekleriyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Narkotik Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement