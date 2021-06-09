Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

- Ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi - Operasyonda ele geçirilen malzemeler - Gözaltına alınan şüphelilerANKARA (AA) - Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlak, oto galeri ve kafe işletmeciliği adı altında elebaşılığını U.T'nin yaptığı suç örgütünün, bölgedeki esnafı baskıyla korkutup sindirdiğini tespit etti.Polis, haraç, tefecilik, silahla yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını işlediği iddia edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara , İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilere ait 47 adreste yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 farklı çaplarda fişek, 80 dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve silah kalıpları, uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Suç Örgütü Operasyonu Uyuşturucu Madde Suç Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement