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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara merkezli 8 ilde 30 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 45 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde 30 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 45 gözaltı

Operasyondan görüntüler

Polis Akalan Suç Örgütü Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Ele geçirilen malzemeler

( ANKARA ) ANKARA

- Kurdukları paravan şirketler üzerinden karşılıksız çekleri piyasaya sürüp 30 milyon lira vurgun yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli sekiz ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 kişi gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda karşılıksız çekleri piyasaya sürerek birçok vatandaşı mağdur eden bir suç örgütü tespit etti. Örgüt üyelerinin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kredi notlarını yükseltip, bu sayede güven kazandıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen polis, Ankara merkezli olarak İstanbul, Antalya, Kayseri, Konya, Balıkesir, Nevşehir ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda örgütün elebaşı da dahil 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mühimmat, dolandırıcılık işlerinde kullanılan kaşe, çek, fatura, boş tahsilat makbuzları, senet ve mağdurlara ait birçok ticari malzeme bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
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