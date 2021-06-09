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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 3 ilde tefeci operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

-ele geçirilen malzemeler

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Tefeci Operasyonu Suç Çetesi Yaralama Suçu 

--şüpheliler görüntüleri
--genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent'te mekan işletmeciliği görünümü altında tefecilik yaparak çevredeki esnafları silah, tehdit ve zor kullanarak korkutup paralarını alan organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu ve işlenen suçlara ait malzeme ele geçirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlakçılık, oto galericilik ve kafe adı altında faaliyet yürütüp, bölgedeki esnafların üzerine baskı kurarak zorla haraç toplayan bir suç çetesini tespit etti. Harekete geçen ekipler Ankara merkezli, Düzce ve İstanbul illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün üst düzey yöneticileri olan U. T. ve N. T.'nin de olduğu 30 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların esnafı korkutarak sindirdiği, zorla haraç topladığı, karşı çıkanların iş yerlerini silahla kurşunlatarak kasten yaralama suçu işlediği, tefe adı altında yüksek faizli para verip ödemeyenlerin evlerini, iş yerlerini ve araçlarını zorla aldıkları tespit edildi. Toplamda 47 adrese düzenlenen operasyonlarda aramalarda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 335 adet farklı çağlarda fişek, 80 adet dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçaları, uyuşturucu maddeler, mağdur vatandaşlara ait çok sayıda çek ve senet ile şüpheli şahıslara ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (ALİ-BC -
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