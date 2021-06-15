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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

-zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Mahrem Akalan Terör Örgütü 


- Terör örgütü FETÖ/PDY’nin Adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişiden 17’si Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet teşkilatı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 20 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 17’sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. (ALİ-
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