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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

- Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Zanlıların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Askeri Öğrenci Akalan Terör Örgütü Avcılık Silahlı Terör Örgütü 


- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 ilde, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınırken, 14 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrencinin umuma açık yerlerdeki sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişime geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma yürüten Başsavcılık, Ankara merkezli 12 ilde 40 şüpheliye gözaltı kararı verdi. Yakalanarak gözaltına alınan 26 şüphelinin yanı sıra diğer 14 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri ayrıca bir kısmı ile ilgili olarak bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıkta bulunanların ifadelerinde örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunduğu tespit edilen, tamamının daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde 08.06.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. (ENG-BC-ÖZ-Y)
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