ANKARA - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez AA'yı ziyaret etti
- Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez, ve AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün fotoğraf çektirmesi - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez, ve AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbetiANKARA - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y Hernandez, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Hernandez'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı. AA Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Hernandez'e 2020 Almanak hediye etti.
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