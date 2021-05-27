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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, uluslararası ilişkilerini gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi

ANKARA - Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, uluslararası ilişkilerini gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi

- Sempozyumundan detaylarLibya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, uluslararası ilişkilerini gözden geçirmeleri gerektiğini söylediTRABLUS (AA) - Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el - Lafi, ülkesinin sivil devletin kurulmasını destekleyen taraflar ile baskı ve ötekileştirme isteyen tarafları ayırarak, uluslararası ilişkileri yeniden tesis etmesi gerektiğini belirtti.
Libya Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lafi, Ankara 'da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) "Dış Aktörlerin Libya Politikalarını Derinlemesine Anlamak" başlıklı sempozyumunda konuştu.
Lafi, "Libya'nın bugün uluslararası ilişkilerini yeniden değerlendirmeye ihtiyacı var. Libya halkının sivil devlet kurma mücadelesini destekleyenlerle; kısıtlamalara, baskıya, ötekileştirmeye ve ekonomik, sosyal geri kalmışlığa dönmesini isteyenleri bir tutmak mümkün değildir." dedi.
"Uluslararası aktörlerin Libya'ya yönelik politikaları pek çok kişi için anlaşılması güç." diyen Lafi, şöyle devam etti:"Çünkü, siyaset ve medya çevreleri bunu çıkarlarına uygun bir şekilde evirip çevirmektedir. Libya'nın çıkar pusulasını gerçekçi ve bilimsel bir anlayışa göre yönlendirmesi gerekiyor."Lafi, SETA'nın sempozyumuna katılmak üzere dün Ankara 'ya gelmişti.

Politika Uluslararası Yazılı Açıklama 

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