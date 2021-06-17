ANKARA - Kurum: 'İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz'
ANKARA - Kurum: "İklim değişikliği ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bakanlıkta görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (2)
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