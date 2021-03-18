ANKARA - Kovid-19'la mücadele kapsamında 'yoğunlaştırılmış dinamik denetimler' yapılıyor
ANKARA - Kovid - 19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetimler" yapılıyor - Pursaklar ilçesinde yapılan yoğunlaştırılmış dinamik denetimler - Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın bir pastahaneye girmesi - Pastane sahibi ile görüşmesi - Dönerci dükkanında denetim yapılması ve döner ustası ve çalışanlarla bilgilendirici sohbetlerde bulunulması - Markette gezilerek denetim yapılması - Kaymakam Mehmet Yıldız'ın kasiyerle konuşması - Toplu taşıma denetimi yapılması - Bir dolmuşun durdurularak vatandaşlarla sohbet edilmesiKovid - 19'la mücadele kapsamında Ankara 'da "yoğunlaştırılmış dinamik denetimler" yapılıyorANKARA (AA) - Başkentte Ankara 'nın Pursaklar ilçesinde Kovid - 19 ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Pursaklar ilçesinde yapılan denetimlerde Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız'nın koordinesinde 30 ekipteki 100 personel görev yaptı.Denetimlere Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk ile Pursaklar İlçe Emniyet Müdürü Ali Koçer katıldı. Emniyet ve zabıtanın yanı sıra diğer kurumlardan personelin de yer aldığı denetimlerde pastane ve market gibi işletmeler kontrol edildi. Kaymakam Mehmet Yıldız, işletme yetkililerinden vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarmalarını istedi.Elbirliği ile kurallara uyulduğu takdirde normalleşmenin mümkün olabileceğini ifade eden Yıldız kurallara uyan esnafa da teşekkür etti.Denetim kapsamında şehir için ulaşım araçları da kontrol edildi. Kontrol edilen bir minibüse binerek bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, maske, mesafe ve hijyenin önemine vurgu yaptı.İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde toplam 300 bin denetim personelinin (tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeli ile belediye/il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte) katılımıyla uygulanan yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti gün boyu sürecek.
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