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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

ANKARA - Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri

- Korgeneral Osman Erbaş'ın arşiv görüntüleri - Korgeneral Osman Erbaş'ıFETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine ile darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı tesislerine düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memurları Aytekin Kuru ve Sevda Güngör'ün cenaze törenlerine katılması .

Şehit General Darbe Girişimi Saldırı Orgeneral 

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