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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

ANKARA - Kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu

- Yangın çıkan ATB İş Merkezi'nden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler - Yangında zarar gören araçlardan görüntülerANKARA (AA) - Başkentte, kimyasal madde üreten iş yerinde çıkan yangın büyük hasara neden oldu.Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde akşam saatlerinde çıkan ve merkezdeki diğer bloklara da sıçrayan yangında çok sayıda işyeri ve araç kullanılamaz hale geldi.Olay yeri ekipleri, İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kimya Hasar Tespit Kimyasal Madde 

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