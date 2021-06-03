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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Kimyasal madde üreten bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

ANKARA - Kimyasal madde üreten bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinden görüntüANKARA (AA) - Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.GÜNCELLEME - Başkentte kimyasal madde üreten bir iş yerinde yangın çıktı - Yangın diğer bloklara sıçradı - Ankara Valisi Vasip Şahin, Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerinde incelemelerde bulunduDETAYLAR EKLENDİANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezi'nde çıkan yangın diğer bloklara sıçradı.İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi. - Yangın diğer bloklara sıçradıDiğer bloklara da sıçrayan yangını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcıyor. Bölgeye takviye ekip ve soğutma araçları gelmeye devam ediyor.İş yerlerinin bulunduğu alanın alt kat otoparkında bulunan ve yangının sıçradığı dükkanların önünde park halinde bulunan araçlar da yangında hasar gördü.İlk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde zaman zaman ufak çaplı patlama sesleri de duyuluyor.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zorluk yaşıyor.Öte yandan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bölgede incelemelerde bulundu, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural da olayın başladığı andan itibaren bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Polis Kimya Kimyasal Madde 

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