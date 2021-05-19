ANKARA - Kılıçdaroğlu, gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi (1)
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs dolayısıyla gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıldönümü dolayısıyla gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. (1)
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