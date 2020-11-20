ANKARA - Kılıçdaroğlu: '(Alaattin Çakıcı) Bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkate almayız'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "(Alaattin Çakıcı) Bize yönelik tehditleri asla ve asla dikkate almayız" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu - İş Konfederasyonu heyetini karşılaması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu - İş Konfederasyonu heyetini kabul etti.
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