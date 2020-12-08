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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Ankara kedisi tilkiye karşı

Ankara kedisi tilkiye karşı

-Tilkinin parkta dolaşması

Bild Hayvan 

--Kedinin tilkiyi kovalaması

( ANKARA ) - ANKARA

- Başkent’te şehre inen bir tilki ile kedinin karşılaşma anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kedinin tilkiyi kovalaması dikkat çekti. Çankaya İlçesi Muharrem Dalkılıç Parkı’nda yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç bir ana tanıklık etti. Doğal hayatından uzaklaşan bir tilki parkta dolaşırken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bu sırada ortaya çıkan bir kedinin tilkiye kafa tutarak kovalaması da vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşlar tilkinin zarar görmemesi için belediye ekiplerine haber verdi. Tilkinin vahşi bir hayvan olması dolayısıyla belediye ekipleri de durumu Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. (BC -
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