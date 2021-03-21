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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Keçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi (1)

ANKARA - Keçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi (1)

- Büyükelçilerin gelişi - Programa katılanlar - Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması - Büyükelçilerin konuşmaları - Altınok, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve büyükelçilerin nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesiKeçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi - Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Nevruz, dünyadaki barışa inşallah bir nebze katkı sağlasın. Kardeş ülkeler ilişkilerini geliştirmelidir. Varlığımız, geleceğimizin daha güvenli olması buna bağlıdır"ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesince, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen program, katılımcı ülkelerin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda, Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanı olduğunu, yeniden doğuşu temsil ettiğini söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet daha ilan edilmeden önce, 22 Mart 1922'de Keçiören'de Nevruz programı yaptığını belirten Altınok, şöyle konuştu:"Bugün yine kutladığımız için mutluyuz. İnsanlığın baharıdır nevruz. Maalesef acıdır, medeniyet, insanlık, demokrasi, özgürlük denilen bir dönemde insanlığın en büyük zulmüne, ızdırabına ve soykırımına şahit oluyoruz. Nevruz Suriye, Irak, Libya, Yemen, Doğu Türkistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine, beraberliğine vesile olsun."Altınok, Nevruz'un, dünya barışına katkı sağlamasını da temenni ederek, "Kardeş ülkeler ilişkilerini geliştirmelidir. Varlığımız, geleceğimizin daha güvenli olması buna bağlıdır." dedi.
Katılımcı ülkelerin büyükelçilerinin selamla konuşmalarının ardından Türk dünyası ülkelerinin milli dansları sahnelendi.Altınok, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve büyükelçiler, nevruz ateşi yaktı, çekiç ile örs dövdü.

Özgürlük Soykırım Büyükelçiler Nevruz Ateşi Doğuş 

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