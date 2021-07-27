ANKARA - Kaymakcı, AB Başkanlığınca yürütülen IPA projelerinin kapanış töreninde konuştu
- Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıKaymakcı, AB Başkanlığınca yürütülen IPA projelerinin kapanış töreninde konuştu: - "Türk sivil toplumunun diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması, ortak sorunlara ortak çözümler üretmesi ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini ilerletmesi bizim için çok anlamlı ve değerli" - "2008'den beri sivil topluma genel olarak diyalog veya destek adı altında tahsis edilen fon tutarı aşağı yukarı 70 milyon avroyu buldu"ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türk sivil toplumunun diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması, ortak sorunlarına çözümler üretmesi ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletmesinin çok değerli olduğunu söyledi.
Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca yürütülen ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı ve Sivil Toplum Destek Programı'nın kapanış töreninde konuştu. Bugün Türkiye - AB ilişkilerinde sivil toplum diyaloğu alanında çalışmaları gözden geçirmek üzere bir arada olduklarını belirten Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde sivil toplumun dahil olmasını önemsediklerini dile getirdi.Kaymakcı, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin üst düzeyde resmi temaslarla bugüne kadar getirildiğini vurgulayarak "Ancak bundan sonra Türk sivil toplumunun diğer Avrupa ülkelerinin sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışması, ortak sorunlara ortak çözümler üretmesi ve ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecini ilerletmesi bizim için çok anlamlı ve değerli." ifadesini kullandı.Bu anlamda AB Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya, birlikte çalışmaya ve ortak projeler yapmaya önem verdiklerine işaret eden Kaymakcı, AB üyelik müzakerelerinde her bir başlık altında sivil toplum kuruluşlarıyla yakın istişarelerde bulunduklarını kaydetti. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye aday bir ülke olarak IPA fonlarından yararlandığına dikkati çekerek söz konusu fonların belli bir bölümünü sivil toplum kuruluşlarına ayırmayı önemsediklerini söyledi.
AB Başkanlığının, AB Temsilciğiyle "Sivil Toplum Diyalog Programı ve Sivil Toplum Destek Programı" olmak üzere iki program yürüttüğünü anımsatan Kaymakcı, bugün Sivil Toplum Diyalog Programı'nın 5. dönemini tamamladıklarını ve 6. dönemine girdiklerini, Sivil Toplum Destek Programı'nda da 2. dönemi tamamladıklarını, 3. döneme başladıklarını aktardı. - Sivil topluma tahsis edilen fon yaklaşık 70 milyon avroKaymakcı, sivil toplum kuruluşlarına verdikleri öneme dikkati çekerek şunları kaydetti:"2008'den beri sivil topluma genel olarak diyalog veya destek adı altında tahsis edilen fon tutarı aşağı yukarı 70 milyon avroyu buldu. Bu önemli ama burada mali kaynaktan çok sivil toplum kuruluşlarımızın, diğer Avrupa ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla kendi aralarında ortak projeler üretebilmesi, birlikte çalışabilmesi bizim için çok daha önemli. Bu sayede Türk sivil toplum kuruluşları uluslararası düzeyde proje yapma ve ortak çalışma kültürünü de geliştirmiş oldu.Dolayısıyla AB Başkanlığı olarak biz, sivil toplumu AB üyelik sürecimizde, AB ile ilişkilerimizin her alanında, iklim değişikliğinden hayvan haklarına, engellilerden çevreye, sağlığa her alanda sivil toplum kuruluşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların değerli katkılarını almayı önemsiyoruz. Sivil toplumla istişarelerimiz devam edecek."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım