ANKARA - Karaismailoğlu: 'Türkiye'de yerli teknolojik üretimin teşvik edilmesi de önceliklerimiz arasındadır'
ANKARA - Karaismailoğlu: "Türkiye'de yerli teknolojik üretimin teşvik edilmesi de önceliklerimiz arasındadır" - Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı - Katılımcılar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı'nda konuştu. (1)
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