ANKARA - Karaismailoğlu: 'En kaliteli ulaştırma alt yapı projelerini yapıyoruz'
ANKARA - Karaismailoğlu: "En kaliteli ulaştırma alt yapı projelerini yapıyoruz" - Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatından - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara 'nın Nallıhan İlçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yapımı devam eden Ankara Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli inşaatını da gezerek yetkililerden bilgi aldı ve sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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