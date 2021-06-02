ANKARA - Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti
- İkilinin fotoğraf çektirmesi - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün konuşması - Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'in konuşması - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'e hediye takdimiANKARA - Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. Karagöz, Kastratovic'e 2020 Almanak hediye etti.
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