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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara Kalesi’ndeki çatlaklar tehlikeye neden oluyor

Ankara Kalesi’ndeki çatlaklar tehlikeye neden oluyor

röportaj

Ziyaretçiler 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Kalesi’ndeki çatlaklar, tarihi yapı için büyük tehlike meydana getirirken, ziyaretçiler içinde risk oluşturuyor.Ziyaretçiler Ankara Kalesi, girişinde bulunan Kale surlarındaki çatlaklar konusunda yetkili kurumların önlem alması gerektiğini söylüyor.Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan’da Kale’ye giderek surlarda meydana gelen çatlakları yakından inceledi. Burhan burada yaptığı inceleme sonrasında değerlendirmelerde bulundu.Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara’nın Tarihi mirası olan Kale surlarındaki çatlakların çok ciddi tehlike arz ettiğini, insanların bu bölgede ziyaretlerde bulunduğunu, dolayısı ile herkesin çoluk, çocuk tehlike ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tarihi miraslara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Burhan, yetkililer derhal bir önlem almalı uyarısında bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Ankara Kalesi’nin böyle görüntüleri hak etmediğini ifade etti.

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