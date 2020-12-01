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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Kahramankazan’da trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Kahramankazan’da trafik kazası: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiKahramankazan’da trafik kazası: 2 yaralıANKARA (AA) - Kahramankazan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Preveze yönetimindeki 06 AL 3926 plakalı otomobil ile Akif Çil idaresindeki 06 KRS 73 plakalı otomobil, ilçe girişindeki Kayı Kavşağı'nda çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde sıkışan sürücü Çil'i itfaiye ekibi araçtan çıkardı.Yaralılardan Çil, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine, Preveze ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild 

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