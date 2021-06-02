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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

ANKARA - Kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

- Zanlıların getirilmesi Ankara 'da kaçakçılık operasyonunda 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildiANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılık ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde alkollü içki kaçakçılığına ve sahte alkol yapımı ve dağıtımı ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 zanlı yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda 1600 litre sahte alkollü içki, 437 sahte etiket, 1090 alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam etiği öğrenildi.

Kaçakçılık Operasyonu Alkollü İçki Kaçak Akalan Kaçakçılık 

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