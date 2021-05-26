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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı

- Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen elektronik eşyalar - Bulunan eşyaların sergilenmesi Ankara 'da kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.Ekiplerce 17 - 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 23 zanlı gözaltına alındı.Aramalar sonucu 11 bin 794 kaçak muhtelif eşya, 6 bin 982 kaçak elektronik eşya, 4 bin 441 kaçak veya sahte ilaç, 445 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 215 litre kaçak veya sahte alkolü içki, 456 paket kaçak sigara, 22 kilogram kaçak tütün, 143 kaçak puro, 37 bin 600 dolu makaron, bir pompalı tüfek ve bu silaha ait 63 fişek ele geçirildi.

Alkollü İçki Elektronik Eşya Kaçakçılık Pompalı Tüfek Kaçak Sigara 

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