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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü

ANKARA - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü

- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'i ziyaret etmesi - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuşmasıJandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Ersoy başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Burada, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Daha sonra Misak - ı Milli Kulesi'ne geçen Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, deftere şunları yazdı:"Aziz Atatürk, her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu vecizeleriyle şereflendirdiğiniz Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle huzurlarınızdayız. Gücünü, Türk milletinin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma Teşkilatı, vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 182 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkesinin bekası ve milletin huzuru için başta teröristlerle mücadelede olmak üzere aziz milletimize aynı azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edecektir.Jandarmamızın 182'nci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu teşkilata emeği geçmiş, bu asil üniforma altında şahadet ve gazilik makamlarına ulaşmış bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz."

General Saygı Duruşu Fedakarlık Kuruluş Yıldönümü Teröristler 

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