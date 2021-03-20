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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi oldu

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn davetliler ile fotoğraf çektirmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn nikah şahitliği yapması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılmasıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener nikah şahidi olduANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Orta Doğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu'nun oğlu Kerem Ensarioğlu'nun nikahında şahitlik yaptı.Akşener, Mesher ve Kerem çiftinin Grand Ankara Hotel'de düzenlenen nikah törenine katıldı.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıydığı nikahta Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile nikah şahidi oldu.Nikahın ardından çifti tebrik eden Akşener, mutluluklar diledi.Nikah törenine çiftin yakınları ve davetliler katıldı.

Şahit Nikah Şahidi Nikah Töreni 

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