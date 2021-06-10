ANKARA - İtfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralı

- Kazanın meydana geldiği arpa tarlası - Kaza yapan itfaiye aracı - Olay yerinde bekleyen ambulans - Kaza yapan itfaiye aracında meydana gelen hasar Ankara 'da itfaiye aracı tarlaya devrildi: 3 yaralıANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracının Beypazarı ilçesinde devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.Çantırlı Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangına müdahaleye giden Hüseyin Uysal yönetimindeki 06 DS 3009 plakalı arazöz, Başağaç Mahallesi'nde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.Kazada itfaiye görevlileri Hüseyin Uysal, Ahmet Erdem ve Reis Kocaoğlu yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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