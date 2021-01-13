- Ankara-İstanbul otobanında yoğun kar yağışı



- Ankara-İstanbul otobanyolu Cankurtaran mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde kar 10 cm'yi buldu. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için hazır bekledi. Yoğun kar yağışı devam ediyor. (MC-BC -



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