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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ankara-İstanbul otobanında yoğun kar yağışı

- Ankara-İstanbul otobanında yoğun kar yağışı

-Cankurtaran mevkiinde kar yağışı

( ANKARA ) ANKARA

Kar Yağışı 


- Ankara-İstanbul otobanyolu Cankurtaran mevkiinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Ankara'da da sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde kar 10 cm'yi buldu. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için hazır bekledi. Yoğun kar yağışı devam ediyor. (MC-BC -
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