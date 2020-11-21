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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu

ANKARA - İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu

ANKARA - İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu - Polis ekiplerinin operasyonundan görüntüler - Ele geçirilen dijital kartların görüntüleri - Şüphelilerin eğlence merkezindeki görüntüsü - Şüphelilerin göz altına alınmaları İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonuANKARA (AA) - İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yükleyen ve ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Çaldıkları paralarla dansöz oynatmışlarVatandaşlardan çaldıkları paralarla lüks otomobil alan örgüt üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.Öte yandan ekipler, güvenli olmayan sitelerden uygulama indirmemeleri, mail ve telefonlarına gelen sahte linklere tıklanmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Eğlence Merkezi Suç Örgütü Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu Lüks Otomobil 

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