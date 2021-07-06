ANKARA - Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Uçakların havalanıp hedefleri vurmasıIrak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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