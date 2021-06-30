ANKARA - İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı
- Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak - Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması - Vatandaşların eşyalarının tahliye etmesi - Bir apartman sakininin açıklamasıANKARA - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında hasar gören iki bina ile çevresindeki üç bina tahliye edildi.
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