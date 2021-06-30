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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı (2)

ANKARA - İnşaatın temel çalışması sırasında hasar gören 5 bina boşaltıldı (2)



- Topraklık mahallesindeki boşaltılan binaların bulunduğu sokak - Güvenlik şeridi ile sokağın kapatılması - Ekiplerin alanda çalışması - Sokakta anons yapılması Ankara 'da inşaat çalışmasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle 5 bina boşaltıldıANKARA (AA) - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle çevredeki 5 bina, tedbiren tahliye edildi.Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binaların bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. Ayrıca sokaktaki doğal gaz hattı da kapatıldı.Olay yerine 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.Tahliye edilen 145 kişinin sokakta bekleyişi sürüyor.

Polis İstinat Duvarı Çökme Polis Ekipleri 

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