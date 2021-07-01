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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - İnşaat çalışmasında zarar gören istinat duvarı güçlendiriliyor (2)

ANKARA - İnşaat çalışmasında zarar gören istinat duvarı güçlendiriliyor (2)

- Bir inşaatın temel kazısı sırasında zarar gören istinat duvarı ve bina girişi - Çevrede oluşan toprak kayması ve moloz yığını - Çevre binalarda oluşan hasar - Sokak girişinde güvenlik önlemi alınması - Çevre Şehircilik Bakanlığı hasar tespit aracının gelişiANKARA (AA) - Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Hasar Tespit Temel Kazısı Toprak Kayması 

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