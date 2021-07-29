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Ankara İl Jandarma, Göçmen Kaçakçılığına göz açtırmıyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara İl Jandarma, Göçmen Kaçakçılığına göz açtırmıyor

Ankara İl Jandarma, Göçmen Kaçakçılığına göz açtırmıyor

operasyondan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Savcı Operasyon Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüpheli şahıs yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca Ankara Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tır ve bu tıra bağlı dorse içerisinde Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan Uyruklu toplam 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüpheli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. (
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