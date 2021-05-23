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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - İki gün önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

ANKARA - İki gün önce işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

- Zanlının emniyetten çıkarılmasıANKARA (AA) - Başkentte kadın arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle Orhan Atalar'ı pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 21 Mayıs'ta Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Köprüsü altında tartıştığı Orhan Atalar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra firari eden N.E. adlı kadının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.Zanlının ifadesinde, Ç.B. isimli kadın arkadaşı ile tartışan Atalar'ı uyarmak için yanına giderek konuşmaya başladığını, ancak aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, ardından yanında bulunan pompalı tüfekle Atalar'a ateş açarak olay yerinden kaçtığını anlattığı belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akalan Kamera Muhabir Pompalı Tüfek 

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