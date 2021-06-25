ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Güvenlik-İş Sendikası üyelerini kabul etti
- Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası heyetinin gelişi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çiçek takdimi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası heyetin kabulüİçişleri Bakanı Soylu, Güvenlik - İş Sendikası üyelerini kabul ettiANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik - İş) heyetini kabul etti.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Soylu'nun, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve Haftası dolayısıyla Güvenlik - İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı ile beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.
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