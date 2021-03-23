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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' paylaşımı

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu'dan "kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" paylaşımı - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı videoANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına şiddeti önlemede faaliyet gösteren Bakanlığa bağlı birimlerin anlatıldığı videoyu "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans" mesajıyla paylaştı.

Kadına Şiddeti Önleme Kadına Şiddet 

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