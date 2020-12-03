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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ne katıldı (1)

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ne katıldı (1)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı salonuna gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferans yöntemi ile engelli ailelerle görüşmesi - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ne katıldı.
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Engelli Aile Toplantı Konferans 

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