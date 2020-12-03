ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ne katıldı (1)
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı salonuna gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun video konferans yöntemi ile engelli ailelerle görüşmesi - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği’ne katıldı. - 1 -
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım