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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - HDP ile Halkevleri, Nevruz etkinliği düzenledi

ANKARA - HDP ile Halkevleri, Nevruz etkinliği düzenledi

- Nevruz etkinliğinde polisin güvenlik önlemi alması - Üst aramasına izin vermeyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun etkinlik alanına alınmaması - Gergerlioğlu'nun konuşması ve alandan ayrılması - Etkinliğe katılanların halay çekmesiHDP ile Halkevleri Ankara 'da nevruz etkinliği düzenledi - Anıtpark'taki etkinlik alanına giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları kuruldu - Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı, sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi - Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin üstünü aramasına izin vermeyince alana alınmadıANKARA (AA) - HDP Ankara İl Başkanlığı ile Halkevleri'nin başkentte düzenlenen nevruz etkinliğinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.Anıtpark'taki etkinlik öncesi alana giriş yolları araç trafiğine kapatıldı, iki ayrı yerde arama noktaları kuruldu.Alana girişte kimlik kontrolü yapıldı, katılımcıların HES kodu sorgulandı. Sakıncalı görülen materyallerin alana sokulmasına izin verilmedi.Çok sayıda polisin görev yaptığı alanda TOMA'lar da hazır bekletildi.HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzu kutladı ve "Kadınlar, gençler, emekçiler, Kürtler, Aleviler, Ermeniler, tüm ezilenler olarak barışın, demokrasinin ve adaletin sesini yükseltmeye geldik." ifadesini kullandı. - Üst aramasına izin vermeyen Gergerlioğlu, etkinlik alanına alınmadıSabah saatlerinde gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu alana girmek istedi.Polisin üstünü aramasına izin vermeyen Gergerlioğlu alana alınmadı. Etkinlik alanına telefonla bağlanan Gergerlioğlu, "Bizi bu Meclis'ten çıkarabilirler ama milletin kalbinden çıkaramazlar. Bize büyük bir haksızlık yapılmıştır. Kurgu bir yargı sonrasında biz kurban edilmişizdir." dedi.
Gergerlioğlu, "Tüm bu karanlığa, kasvete ve engellemelere rağmen sizleri bizlerden kimse ayıramaz, bizleri sizlerden kimse ayıramaz. Aramıza engeller, kurgusal mahkemeler ve zindanlar koyabilirler ancak bilin ki biz halkların vekiliyiz." diye konuştu.
Gergerlioğlu, daha sonra araçla etkinlik alanından ayrıldı.Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.

Polis Güvenlik Önlemi Nevruz Başkent Irak 

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