ANKARA - Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi karşılaması - İki ülkenin milli marşlarının çalınması - Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'nin tören mangasını selamlamasıGenelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul ettiANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı ile bir araya geldi.Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşını Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.
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