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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti

ANKARA - Genelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul etti

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi karşılaması - İki ülkenin milli marşlarının çalınması - Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'nin tören mangasını selamlamasıGenelkurmay Başkanı Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Korgeneral Gjurchınovskı'yi kabul ettiANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı ile bir araya geldi.Güler, Kuzey Makedonyalı mevkidaşını Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.

General Resmi Tören Orgeneral Sel 

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