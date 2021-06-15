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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı verildi

ANKARA - FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı verildi

- FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesiFETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında 33 gözaltı kararı verildi - Şüphelilerden 27'si gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüphelilerin, FETÖ'nün iletişim yöntemi ankesörlü ve kontörlü telefonlardan, periyodik ve ardışık arama sistemiyle örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, 3'ü eski üsteğmen, 1'i kendi isteğiyle istifa etmiş, 3'ü ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan, 9'u emekli ve 15'i halen astsubay olarak görev yapan 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı kaydedildi.Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 14 ilde düzenlediği operasyonlarda şüphelilerden 27'sini gözaltına aldığı öğrenildi.

A Haber İstifa Jandarma Mahrem Akalan 

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